СЭ: «Динамо» заинтересовано в услугах защитника сборной Мексики Монтеса

Московское «Динамо» проявляет интерес к защитнику сборной Мексики и «Монтеррея» Сезару Монтесу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры о переходе 25-летнего футболиста из мексиканского клуба в российский находятся в продвинутой стадии.

Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» намерено применить дисциплинарные санкции к уругвайскому защитнику Гильермо Вареле за пропуск матча второго тура чемпионата России по футболу со столичным «Торпедо».