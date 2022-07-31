Абаскаль: «Спартак» должен был реализовать больше моментов в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московский клуб должен был реализовать больше моментов в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Действительно, мы должны реализовывать моменты с большей решительностью. Нужно быть уверенными в себе. Чем больше я смотрю наш чемпионат, тем больше удивляюсь. Все команды бьются до конца. Лидеры могут потерять очки в любом матче», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

При этом он признал, что «Спартак» также многое позволяет соперникам. Испанский специалист подчеркнул, что футболисты столичной команды должны научиться лучше контролировать ход игры.

«Но хочу отдать должное футболистам. Они не позволили сопернику перевернуть игру. Нам не хватало конкретики в реализации, будем над этим работать», — заключил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Кристофер Мартинс Перейра (2-я минута), Александр Соболев (12-я), Квинси Промес (38-я, 94-я). У «Оренбурга» отличился Иван Башич (55-я).

«Спартак» (семь очков) поднялся на второе место в турнирной таблице. «Оренбург» (три) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что Промес забил 70-й мяч в Российской премьер-лиге.