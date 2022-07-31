Блогер и основатель «Сахалинца» ударил судью после матча Второй лиги
- globallookpress.com
Литвин сначала нецензурно ругался в адрес судьи во время матча, поскольку был недоволен действиями арбитра, который назначил пенальти. После финального свистка блогер ударил рефери, сообщает Telegram-канал «Алё, рэф!».
За неспортивное поведение во время пробития 11-метрового удара Литвин был удалён с поля. В этот момент блогер находился на скамейке запасных.
«Сахалинец» в итоге потерпел поражение от «Рязани» (1:2), которое стало первым в сезоне.
Ранее Александр Мостовой заявил, что не видит выгоды в приглашении медийных команд к участию в Кубке России.