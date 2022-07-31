Блогер и основатель «Сахалинца» ударил судью после матча Второй лиги

Блогер и основатель футбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин оказал физическое воздействие на арбитра после матча Второй лиги с «Рязанью».

Литвин сначала нецензурно ругался в адрес судьи во время матча, поскольку был недоволен действиями арбитра, который назначил пенальти. После финального свистка блогер ударил рефери, сообщает Telegram-канал «Алё, рэф!».

За неспортивное поведение во время пробития 11-метрового удара Литвин был удалён с поля. В этот момент блогер находился на скамейке запасных.

«Сахалинец» в итоге потерпел поражение от «Рязани» (1:2), которое стало первым в сезоне.

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