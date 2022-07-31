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Петржела: Мамаеву стоит начать интересоваться нормальной работой вне футбола

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о карьере полузащитника Павла Мамаева.
Петржела: Мамаеву стоит начать интересоваться нормальной работой вне футбола
  • РИА Новости

«Как я вижу будущее Мамаева? Я считаю, что для него будет лучше, если он начнет интересоваться нормальной работой вне футбола», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» отказались продлевать контракт с 33-летним футболистом, который перешёл в клуб в 2021 году из «Ростова». В составе подмосковной команды он провёл один матч.

7 июня стало известно, что Мамаеву запретили выезжать из России из-за неуплаты алиментов.

Ранее Петржела высказался о ситуации с Артёмом Дзюбой, который не может найти себе новый клуб.

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