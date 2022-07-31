Петржела: Мамаеву стоит начать интересоваться нормальной работой вне футбола
- РИА Новости
«Как я вижу будущее Мамаева? Я считаю, что для него будет лучше, если он начнет интересоваться нормальной работой вне футбола», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Химки» отказались продлевать контракт с 33-летним футболистом, который перешёл в клуб в 2021 году из «Ростова». В составе подмосковной команды он провёл один матч.
7 июня стало известно, что Мамаеву запретили выезжать из России из-за неуплаты алиментов.
Ранее Петржела высказался о ситуации с Артёмом Дзюбой, который не может найти себе новый клуб.