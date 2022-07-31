Петржела: Дзюба хочет, чтобы его на коленях умоляли подписать контракт

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации с Артёмом Дзюбой, который не может найти себе новый клуб.

«Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт. Он слишком высокого мнения о себе. Дождётся, что в итоге останется без клуба на сезон. Сейчас уже никто ему больше миллиона евро за год не даст», — цитирует Петржелу Sport24.

По его мнению, клубы не стали играть по правилам бывшего форварда «Зенита». Петржела уверен, что теперь руководству команд «нет смысла предлагать за Дзюбу большие деньги».

«Вполне вероятно, что он останется в «Рубине» и будет играть в низшем дивизионе», — заключил чешский специалист.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал мнение, почему форвард Артём Дзюба до сих пор не нашёл себе команду.