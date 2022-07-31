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Роналду попал в стартовый состав МЮ на матч с «Райо Вальекано»

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Форвард сборной Португалии появится с первых минут в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» с «Райо Вальекано».
Роналду попал в стартовый состав МЮ на матч с «Райо Вальекано»
  • AP

Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Хитон, Мартинес, Варан, Теллес, Гарнер, Лэйрд, ван де Бек, Эриксен, Чонг, Гарначо, Роналду.

Напомним, 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии. Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг негативно оценил физическую форму Роналду из-за отсутствия на тренировках.

МЮ 31 июля примет на поле стадиона «Олд Траффорд» «Райо Вальекано». Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее клуб с Фарерских островов предложил «Манчестер Юнайтед» 20 овец за трансфер Роналду.

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