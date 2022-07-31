Джикия пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Георгий Джикия не сможет принять участие в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Мы решили поберечь Джикию. Характер травмы мы не раскрываем. Очень ждём его к следующей игре», — цитирует Зеленова РИА Новости.

29-летний защитник получил травму и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Игра, проходившая на домашнем стадионе «быков», закончилась со счётом 1:4 в пользу гостей.

СМИ сообщали, что капитан «Спартака» испытывает боль в задней поверхности бедра и не принимает участия в тренировках команды в общей группе.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму Джикии.