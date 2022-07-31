Джикия пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы
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«Мы решили поберечь Джикию. Характер травмы мы не раскрываем. Очень ждём его к следующей игре», — цитирует Зеленова РИА Новости.
29-летний защитник получил травму и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Игра, проходившая на домашнем стадионе «быков», закончилась со счётом 1:4 в пользу гостей.
СМИ сообщали, что капитан «Спартака» испытывает боль в задней поверхности бедра и не принимает участия в тренировках команды в общей группе.
Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.
Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму Джикии.