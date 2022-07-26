Кавазашвили — о травме Джикии: без него у «Спартака» возникнут сложности

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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму капитана красно-белых Георгия Джикии.
Кавазашвили — о травме Джикии: без него у «Спартака» возникнут сложности
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Без Джикии у «Спартака» возникнут сложности. Никто из резервных игроков не может заменить его ни в плане игровых качеств, ни в мастерстве и таланте. Травма капитана — огромная потеря для «Спартака», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, что Джикия получил повреждения и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

СМИ сообщали, что капитан «Спартака» испытывает боль в задней поверхности бедра и не принял участия в тренировках команды. Примерный срок восстановления может занять десять дней.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве на «Открытие Арене». Начало — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что Джикия может пропустить матчи с «Оренбургом» и «Уралом» из-за травмы.

 

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