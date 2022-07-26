СЭ: Джикия может пропустить матч с «Оренбургом» и «Уралом» из-за травмы

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Защитник «Спартака» Георгия Джикия может пропустить матчи с «Оренбургом» и «Уралом» из-за травмы, которую он получил в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (4:1).
СЭ: Джикия может пропустить матч с «Оренбургом» и «Уралом» из-за травмы
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Капитан красно-белых испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что на этой неделе защитник не принимал участия в тренировках, а примерный срок восстановления составит десять дней.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве на «Открытие Арене». Начало — в 17:30 мск.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на информацию об уходе с поста председателя совета директоров московского клуба.

 

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