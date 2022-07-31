Бучневич: Подколзин через пару лет тоже стрельнёт в НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич считает, что форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин раскроется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) через несколько лет.

«Вася Подколзин через пару лет тоже стрельнёт, будет забивать много. Понятно, что в 22 ты ещё учишься и тебе не так доверяют. А сейчас уже надо выходить на ведущие роли, показывать себя и помогать команде. 27 — такой возраст», — цитирует Бучневича «Спорт-Экспресс».

По его мнению, многие хоккеисты начинают показывать свой лучший хоккей ближе к 30.

«В среднем многие так и раскрываются. Редко когда начинают рано. Не все Макдэвиды», — заключил он.

В конце мая 2021 года Подколзин заключил трёхлетний контракт с «Ванкувером». В сезоне-2021/22 21-летний нападающий сыграл в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросил 14 шайб и отдал 12 голевых передач. Подколзин был выбран «Кэнакс» под десятым номером драфта-2019.

Ранее Подколзин рассказал, каково ему было отыграть 79 игр в НХЛ.