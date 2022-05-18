Подколзин: после 70-й игры поймал себя на мысли, что начинаю уставать

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, каково ему было отыграть 79 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«После 70-й игры начал так себе чувствовать. В один момент поймал себя на ощущении, что начинаю физически уставать. Думали, что НХЛ поедет на Олимпиаду, но вместо этого играли в паузу перенесённые из-за ковида матчи. Всё было интенсивно, и я подустал», — приводит слова Подколзина Sport24.

По его словам, он интересовался у ребят по команде, как они готовятся к сезону, так как хоккеисты только в середине августа начинали ходить в зал и на лёд. Он также подчеркнул, что, когда одноклубники приезжали в Ванкувер, то начинали интенсивно тренироваться.

«Я прошлым летом начал в середине июля. Может быть, рано начал. С другой стороны, чувствовал себя прекрасно на протяжении всего сезона кроме концовки», — заключил Подколзин.

В конце мая 2021 Подколзин заключил трёхлетний контракт с «Ванкувером». В нынешнем сезоне 20-летний нападающий сыграл в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросил 14 шайб и отдал 12 голевых передач.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение Сергея Фёдорова и Павла Дацюка по голам в большинстве в плей-офф НХЛ.