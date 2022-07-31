Нигматуллин — о крупном поражении «Локомотива» от «Зенита»: это очень печальное зрелище
- РИА Новости
«Если честно, это неудивительно. Это соотношение сил «Зенита» и всех остальных команд. К сожалению, всё это очень печальное зрелище. И печальный результат выступления «Локомотива», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
«Зенит» на своём поле разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. Команда Йозефа Циннбауэра (два очка) занимает 12-е место в чемпионате России. «Зенит» (семь) лидирует в РПЛ.
Ранее Родриго заявил, что футболисты «Зенита» были уверены в победе над «Локомотивом».