Родриго: футболисты «Зенита» были уверены в победе над «Локомотивом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родриго высказался о крупной победе над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

«Я думаю, что да, мы с самого начала были уверены в том, что победа не уйдёт от нас. Безусловно, соперник создавал моменты, это нормально. Но мы работали над тем, чтобы позволить как можно меньше создать сопернику. Хотелось на своём поле не пропустить», — цитирует Родриго ТАСС.

По его словам, футболисты «Зенита» во втором тайме сделали всё необходимое, чтобы довести матч до крупной победы.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 5:0.

Мячи забили Вендел (на 63-й минуте), Клаудиньо (на 75-й минуте), Иван Сергеев (на 81-й и 92-й минутах) и Зелимхан Бакаев (на 91-й минуте, пенальти).

«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» (два очка) занимает 12-е место.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.