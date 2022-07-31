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Экс-тренер «Спартака» Эмери показал неприличный жест английским фанатам

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери грубо ответил болельщику английского «Фулхэма» перед товарищеским матчем с испанским «Вильярреалом».
Экс-тренер «Спартака» Эмери показал неприличный жест английским фанатам
  • AP

После выхода из автобуса испанской команды Эмери попросили сказать в камеру «Добрый вечер», намекая на его неправильное произношение. После этого тренер показал в объектив средний палец.

«Вильярреал» 31 июля проведёт контрольную игру с «Фулхэмом» на поле лондонского стадиона Craven Cottage.

Эмери в 2012 году проработал в «Спартаке» около шести месяцев. Он также возглавлял «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Севилью».

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Вильярреалу» и завоевала серебро чемпионата Испании по футболу.

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