Экс-тренер «Спартака» Эмери показал неприличный жест английским фанатам

Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери грубо ответил болельщику английского «Фулхэма» перед товарищеским матчем с испанским «Вильярреалом».

После выхода из автобуса испанской команды Эмери попросили сказать в камеру «Добрый вечер», намекая на его неправильное произношение. После этого тренер показал в объектив средний палец.

«Вильярреал» 31 июля проведёт контрольную игру с «Фулхэмом» на поле лондонского стадиона Craven Cottage.

Эмери в 2012 году проработал в «Спартаке» около шести месяцев. Он также возглавлял «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Севилью».

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Вильярреалу» и завоевала серебро чемпионата Испании по футболу.