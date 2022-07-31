Экс-тренер «Спартака» Эмери показал неприличный жест английским фанатам
- AP
После выхода из автобуса испанской команды Эмери попросили сказать в камеру «Добрый вечер», намекая на его неправильное произношение. После этого тренер показал в объектив средний палец.
«Вильярреал» 31 июля проведёт контрольную игру с «Фулхэмом» на поле лондонского стадиона Craven Cottage.
Эмери в 2012 году проработал в «Спартаке» около шести месяцев. Он также возглавлял «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Севилью».
Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Вильярреалу» и завоевала серебро чемпионата Испании по футболу.