«Барселона» проиграла «Вильярреалу» и завоевала серебро чемпионата Испании по футболу
Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Унаи Эмери.
Мячи забили Альфонсо Педраса (41-я минута), Мой Гомес (55-я).
«Барселона» (73 очка) финишировала на втором месте в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (59) — на седьмом и попал в Лигу конференций. «Реал» (86) досрочно стал чемпионом Испании.
Ранее сообщалось, что стала известна причина отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу».