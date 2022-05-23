«Барселона» проиграла «Вильярреалу» и завоевала серебро чемпионата Испании по футболу

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«Барселона» на своём поле потерпела поражение от «Вильярреала» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Унаи Эмери.

Мячи забили Альфонсо Педраса (41-я минута), Мой Гомес (55-я).

«Барселона» (73 очка) финишировала на втором месте в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (59) — на седьмом и попал в Лигу конференций. «Реал» (86) досрочно стал чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что стала известна причина отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу».

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