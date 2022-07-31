Экс-президент «Локомотива» — о результатах клуба: слёзы душат
- РИА Новости
«Очень грустно всё это наблюдать. Меня просто слёзы душат, кошмар, что творит новое руководство во главе с Плутником, Леонченко, Цорном. При этом не чувствуют за собой никакой ответственности, нет ответственности за свои решения», — цитирует Смородскую РИА Новости.
Она считает, что руководство «Локомотива» проводит провальную и неэффективную трансферную политику.
«Они отдают бесплатно Рыбуса, Смолова, а берут Ивана Игнатьева. То они молодую команду строят, то старую. Все трансферы никуда не годящиеся», — добавила она.
«Зенит» на своём поле в матче третьего тура РПЛ разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. Команда Йозефа Циннбауэра (два очка) занимает 12-е место.
Ранее Родриго заявил, что футболисты «Зенита» были уверены в победе над «Локомотивом».