Экс-президент «Локомотива» — о результатах клуба: слёзы душат

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру железнодорожников на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Очень грустно всё это наблюдать. Меня просто слёзы душат, кошмар, что творит новое руководство во главе с Плутником, Леонченко, Цорном. При этом не чувствуют за собой никакой ответственности, нет ответственности за свои решения», — цитирует Смородскую РИА Новости.

Она считает, что руководство «Локомотива» проводит провальную и неэффективную трансферную политику.

«Они отдают бесплатно Рыбуса, Смолова, а берут Ивана Игнатьева. То они молодую команду строят, то старую. Все трансферы никуда не годящиеся», — добавила она.

«Зенит» на своём поле в матче третьего тура РПЛ разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. Команда Йозефа Циннбауэра (два очка) занимает 12-е место.

Ранее Родриго заявил, что футболисты «Зенита» были уверены в победе над «Локомотивом».