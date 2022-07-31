Футбольный клуб «Зенит» достиг отметки в 100 млн лайков в TikTok.

«Зенит» стал первым российским клубом, достигшим такое количество лайков в TikTok. Команда также занимает первое место среди российских клубов по количеству подписчиков (3,5 млн) в социальной сети.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. После трёх туров РПЛ команда лидирует в турнирной таблице.

Ранее Дмитрий Сенников заявил, что «Локомотив» не заслужил такого разгрома в матче с «Зенитом».