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«Зенит» достиг отметки в 100 млн лайков в TikTok

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Футбольный клуб «Зенит» достиг отметки в 100 млн лайков в TikTok.
«Зенит» достиг отметки в 100 млн лайков в TikTok
  • Gettyimages.ru

«Зенит» стал первым российским клубом, достигшим такое количество лайков в TikTok. Команда также занимает первое место среди российских клубов по количеству подписчиков (3,5 млн) в социальной сети.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. После трёх туров РПЛ команда лидирует в турнирной таблице.

Ранее Дмитрий Сенников заявил, что «Локомотив» не заслужил такого разгрома в матче с «Зенитом».

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