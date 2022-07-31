Сенников: «Локомотив» не заслужил такого разгрома в матче с «Зенитом»

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды от «Зенита» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) (0:5).

«Счёт 5:0, наверное, не по игре. Концовка провальная у «Локомотива» повлияла на разгром. Три последних мяча «Локомотив» мог не пропускать. Счёт был бы тогда очень достойный. «Локомотив» не заслуживал такого разгрома», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

«Зенит» на своём поле разгромил «Локомотив» со счётом 5:0.

Мячи забили Вендел (на 63-й минуте), Клаудиньо (на 75-й минуте), Иван Сергеев (на 81-й и 92-й минутах) и Зелимхан Бакаев (на 91-й минуте, пенальти).

«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» (два очка) занимает 12-е место.

Ранее Родриго заявил, что футболисты «Зенита» были уверены в победе над «Локомотивом».