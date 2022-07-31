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Канчельскис: при всём уважении к «Оренбургу» «Спартак» обязан их обыгрывать

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги с участием «Спартака» и «Оренбурга».
Канчельскис: при всём уважении к «Оренбургу» «Спартак» обязан их обыгрывать
  • Gettyimages.ru

«Спартак» — непредсказуемая команда. Если уж с «Оренбургом» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. При всём уважении к «Оренбургу» «Спартак» должен и обязан их обыгрывать», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 31 июля. Начало — в 17:30 мск. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Оренбург» — десятый (три очка).

Ранее Андрей Канчельскис призвал руководство «Спартака» дать шанс Александру Мостовому.

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