Канчельскис: при всём уважении к «Оренбургу» «Спартак» обязан их обыгрывать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги с участием «Спартака» и «Оренбурга».

«Спартак» — непредсказуемая команда. Если уж с «Оренбургом» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. При всём уважении к «Оренбургу» «Спартак» должен и обязан их обыгрывать», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 31 июля. Начало — в 17:30 мск. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Оренбург» — десятый (три очка).

Ранее Андрей Канчельскис призвал руководство «Спартака» дать шанс Александру Мостовому.