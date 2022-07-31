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Стало известно, сколько «Аталанта» должна «Локомотиву» по выплатам за Миранчука

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Стало известно, сколько «Аталанта» должна выплатить «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.
Стало известно, сколько «Аталанта» должна «Локомотиву» по выплатам за Миранчука
  • Gettyimages.ru

«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» ещё €5,8 млн. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», — цитирует источник «Чемпионат».

Футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом.

Ранее агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Торино».

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