Стало известно, сколько «Аталанта» должна «Локомотиву» по выплатам за Миранчука

Стало известно, сколько «Аталанта» должна выплатить «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» ещё €5,8 млн. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», — цитирует источник «Чемпионат».

Футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом.

Ранее агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Торино».