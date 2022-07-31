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Источник: в Италии могут запретить 88-й номер

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В Италии могут запретить клубам использовать 88-й номер на футболках игроков.
Источник: в Италии могут запретить 88-й номер
  • Gettyimages.ru

По информации derbyderbyderby.it, запрет будет связан с нацистской идеологией.

«Настоятельно просим не использовать этот номер впредь. Он отсылает к нацистской идеологии», — говорится в заявлении.

Напомним, что старт Серии А состоится 13 августа. В минувшем сезоне чемпионство праздновал «Милан». Для команды трофей стал 19-м в истории.

Ранее итальянский журналист сообщил, что «Торино» арендует Алексея Миранчука у «Аталанты» за €12 млн.

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