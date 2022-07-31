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Лайшев: Трусова может стать форвардом сборной России по хоккею, а Капризов — фигуристом

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Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что фигуристка Александра Трусова может проявить себя в хоккее.
Лайшев: Трусова может стать форвардом сборной России по хоккею, а Капризов — фигуристом
  • Gettyimages.ru

«В будущем я вижу Трусову нападающей сборной России по хоккею, она легко может стать бомбардиром какого-то турнира. Вообще, наши хоккеисты — виртуозы. Капризов спокойно может проявить себя в фигурном катании», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

22 июля стало известно, что организаторы мастер-класса 18-летней спортсменки в Стокгольме были вынуждены отменить мероприятие из-за давления Федерации фигурного катания Швеции.

Напомним, что фигуристка также участвовала в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, где с первой попытки показала результат 3,80 м.

Ранее Александра Трусова высказалась о готовности попробовать себя в другом виде спорта.

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