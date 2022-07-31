Анкалаев вышел на второе место в истории полутяжёлого веса UFC по победам подряд
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Россиянин одержал девятую подряд победу на турнирах UFC. Таким образом, он превзошел рекорд Лиото Мачиды по количеству выигранных подряд боёв в полутяжёлом весе (восемь побед). Лидером является Джон Джонс с 13-ю выигрышами.
Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой россиянина техническим нокаутом уже во втором раунде.
Ранее Магомед Анкалаев сравнялся с рекордсменами среди россиян по победам нокаутами в UFC.