Анкалаев вышел на второе место в истории полутяжёлого веса UFC по победам подряд

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277.

Россиянин одержал девятую подряд победу на турнирах UFC. Таким образом, он превзошел рекорд Лиото Мачиды по количеству выигранных подряд боёв в полутяжёлом весе (восемь побед). Лидером является Джон Джонс с 13-ю выигрышами.

Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой россиянина техническим нокаутом уже во втором раунде.

Ранее Магомед Анкалаев сравнялся с рекордсменами среди россиян по победам нокаутами в UFC.