Нуньес: я снова пишу историю, двойная чемпионка

Бразильянка Аманда Нуньес прокомментировала победу над американкой Джулианной Пеньей в главном бою турнира UFC 277.

«В первый раз львица плохо расставила ловушки, но теперь я снова здесь, снова пишу историю, двойная чемпионка. Я должна была выиграть и в первом бою, но не была готова к этому», — заявила Нуньес после боя.

Поединок прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой Нуньес единогласным решением судей (50—44; 50—44; 50—43). Таким образом, бразильянка вернула себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе.

Спортсменки уже встречались в октагоне. В первом бою победу одержала Пенья, удачно применив приём сабмишна.

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