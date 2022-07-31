Варела: я горд носить футболку «Фламенго»

Уругвайский защитник Гильермо Варела поделился эмоциями от подписания контракта с «Фламенго».

«Большое спасибо «Фламенго» за любовь. Я горд носить футболку клуба. Теперь будем двигаться на вершину вместе», — написал Варела в социальных сетях.

31 июля Гильермо Варела официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Напомним, что Варела тайно покинул расположение «Динамо» 24 июля. Защитник не принял участие в матче второго тура чемпионата России по футболу со столичным «Торпедо» (4:0). В «Динамо» настаивали, что футболист нарушил условия контракта.

Ранее в «Динамо» выступили с заявлением после перехода Варелы во «Фламенго».