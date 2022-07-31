Кечинов: в матче с «Оренбургом» фаворит — «Спартак», но будет очень непросто

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«С такими командами «Спартаку» приходится очень нелегко. «Оренбург» будет играть строго от обороны и уповать на какие-то контратаки, на действия отдельных игроков. Конечно, фаворит — «Спартак», но будет очень непросто», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 31 июля. Начало — в 17:30 по мск. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Оренбург» — десятый (три очка).

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