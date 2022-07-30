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Игрок «Спартака» Лайкин забил с центра поля в матче Первой лиги

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Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях переиграл ульяновскую «Волгу» в матче третьего тура чемпионата России по футболу первого дивизиона.
Игрок «Спартака» Лайкин забил с центра поля в матче Первой лиги
  • РИА Новости

Полузащитник команды из Татарстана Максим Лайкин забил мяч с центра поля. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Нефтехимика».

19-летний хавбек московского «Спартака» был отдан в аренду до конца сезона-2022/23. Лайкин сыграл за молодёжные команды столичного клуба 70 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Денис Глушаков жёстко ответил Раулю Рианчо, который назвал возвращение хавбека в «Спартак» шуткой.

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