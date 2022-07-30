Игрок «Спартака» Лайкин забил с центра поля в матче Первой лиги
- РИА Новости
Полузащитник команды из Татарстана Максим Лайкин забил мяч с центра поля. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Нефтехимика».
19-летний хавбек московского «Спартака» был отдан в аренду до конца сезона-2022/23. Лайкин сыграл за молодёжные команды столичного клуба 70 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее Денис Глушаков жёстко ответил Раулю Рианчо, который назвал возвращение хавбека в «Спартак» шуткой.