Игрок «Спартака» Лайкин забил с центра поля в матче Первой лиги

Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях переиграл ульяновскую «Волгу» в матче третьего тура чемпионата России по футболу первого дивизиона.

Полузащитник команды из Татарстана Максим Лайкин забил мяч с центра поля. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Нефтехимика».

19-летний хавбек московского «Спартака» был отдан в аренду до конца сезона-2022/23. Лайкин сыграл за молодёжные команды столичного клуба 70 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Денис Глушаков жёстко ответил Раулю Рианчо, который назвал возвращение хавбека в «Спартак» шуткой.