«Локомотив»: у Ненахова подозрение на повреждение малой берцовой кости

В московском «Локомотиве» рассказали о характере травмы Максима Ненахова, которую защитник получил в матче третьего тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Было подозрение на повреждение малой берцовой кости. Сделали КТ и рентген, сейчас по прилёту в Москву проведут МРТ, после чего уже сможем дать точный диагноз характера травмы», — цитирует представителя пресс-службы железнодорожников ТАСС.

«Локомотив» в Санкт-Петербурге потерпел разгромное поражение от «Зенита» (0:5). Ненахов получил повреждение и был заменен на 82-й минуте.

Ранее полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил свою игру в матче с «Локомотивом».