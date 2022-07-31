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«Локомотив»: у Ненахова подозрение на повреждение малой берцовой кости

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В московском «Локомотиве» рассказали о характере травмы Максима Ненахова, которую защитник получил в матче третьего тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
«Локомотив»: у Ненахова подозрение на повреждение малой берцовой кости
  • РИА Новости

«Было подозрение на повреждение малой берцовой кости. Сделали КТ и рентген, сейчас по прилёту в Москву проведут МРТ, после чего уже сможем дать точный диагноз характера травмы», — цитирует представителя пресс-службы железнодорожников ТАСС.

«Локомотив» в Санкт-Петербурге потерпел разгромное поражение от «Зенита» (0:5). Ненахов получил повреждение и был заменен на 82-й минуте.

Ранее полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил свою игру в матче с «Локомотивом».

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