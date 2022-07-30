«Сочи» переиграл «Ахмат» в матче РПЛ
- РИА Новости
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Фишт», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Александра Точилина.
В составе «Сочи» дубль оформил Кристиан Нобоа (20-я минута, пенальти; 49-я). У «Ахмата» отличился Александр Трошечкин (60-я).
«Сочи» в четвёртом туре дома примет «Пари НН» 7 августа. «Ахмат» за день до этого дома сыграет с «Зенитом».
Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.