«Сочи» переиграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Сочи» на своём поле нанёс поражение грозненскому «Ахмату» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Фишт», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Александра Точилина.

В составе «Сочи» дубль оформил Кристиан Нобоа (20-я минута, пенальти; 49-я). У «Ахмата» отличился Александр Трошечкин (60-я).

«Сочи» в четвёртом туре дома примет «Пари НН» 7 августа. «Ахмат» за день до этого дома сыграет с «Зенитом».

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.