военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Сочи» переиграл «Ахмат» в матче РПЛ

Короткая ссылка
«Сочи» на своём поле нанёс поражение грозненскому «Ахмату» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
«Сочи» переиграл «Ахмат» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Игра, которая прошла на поле стадиона «Фишт», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Александра Точилина.

В составе «Сочи» дубль оформил Кристиан Нобоа (20-я минута, пенальти; 49-я). У «Ахмата» отличился Александр Трошечкин (60-я).

«Сочи» в четвёртом туре дома примет «Пари НН» 7 августа. «Ахмат» за день до этого дома сыграет с «Зенитом».

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить