Аршавин — о матче «Зенита»: «Локомотив» не заслужил разгромного поражения
- РИА Новости
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«Позитивно оцениваю то, как сегодня сыграл «Локомотив». У них было понимание, что делать в атаке и в обороне. Просто во втором тайме стал сказываться класс «Зенита», игрокам железнодорожников стало труднее, они устали», — цитирует бронзового призёра чемпионата Европы «Матч ТВ».
По его словам, «Зенит» вцепился мертвой хваткой и довёл матч до победного конца.
«На мой взгляд, «Локомотив» сегодня не заслуживал 0:5», — заключил Аршавин.
Мячи забили Вендел (на 63-й минуте), Клаудиньо (на 75-й минуте), Иван Сергеев (на 81-й и 92-й минутах) и Зелимхан Бакаев (на 91-й минуте, пенальти).
«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» (два очка) занимает 12-е место.
Команда Сергея Семака в четвёртом туре сыграет на выезде в Грозном с «Ахматом» 6 августа. «Локомотив» в тот же день проведёт матч на выезде с «Краснодаром».
Ранее Семак заявил, что матч с «Локомотивом» прошёл на встречных курсах.