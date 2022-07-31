Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил игру столичного «Локомотива» в матче третьего тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».

«Позитивно оцениваю то, как сегодня сыграл «Локомотив». У них было понимание, что делать в атаке и в обороне. Просто во втором тайме стал сказываться класс «Зенита», игрокам железнодорожников стало труднее, они устали», — цитирует бронзового призёра чемпионата Европы «Матч ТВ».

По его словам, «Зенит» вцепился мертвой хваткой и довёл матч до победного конца.

«На мой взгляд, «Локомотив» сегодня не заслуживал 0:5», — заключил Аршавин.

Мячи забили Вендел (на 63-й минуте), Клаудиньо (на 75-й минуте), Иван Сергеев (на 81-й и 92-й минутах) и Зелимхан Бакаев (на 91-й минуте, пенальти).

«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» (два очка) занимает 12-е место.

Команда Сергея Семака в четвёртом туре сыграет на выезде в Грозном с «Ахматом» 6 августа. «Локомотив» в тот же день проведёт матч на выезде с «Краснодаром».

Ранее Семак заявил, что матч с «Локомотивом» прошёл на встречных курсах.