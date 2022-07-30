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Ничушкин: «Колорадо» был моим последним шансом в НХЛ

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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о дополнительной мотивации при переходе в клуб.
Ничушкин: «Колорадо» был моим последним шансом в НХЛ
  • AP
  • © David Zalubowski

«Колорадо» 100% был моим последним шансом в НХЛ. Если бы у меня не получилось в «Эвеланш», то пришлось бы ехать в сторону дома. На самом деле, это тоже дополнительная мотивация. Когда жизнь тебя прижимает, то любой человек начнёт работать ещё больше», — цитирует Ничушкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что хотел, как можно дольше играть в клуб и в итоге получилось этого добиться. По его словам, он подписал хороший восьмилетний контракт максимальный по годам.

Ничушкин присоединился к «Эвеланш» в 2019 году. В составе «Колорадо» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли — 2022. В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

12 июля стало известно, сколько заработает Ничушкин по новому контракту с «Колорадо»

Ранее нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о желании провести свой последний матч в Москве

 

 

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