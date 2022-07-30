Президент «Урала» высказался о будущем Шалимова на посту главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера клуба Игоря Шалимова.

«Будущее Шалимова? Мы работаем. Мы сыграли всего три игры. Посмотрим, как дальше будет продолжаться, как Игорь Михайлович будет работать», — цитирует Иванова «Чемпионат».

«Краснодар» переиграл в Екатеринбурге «Урал», счёт в матче 1:3 в пользу гостей. В активе команды четыре очка. В четвёртом туре «Краснодар» 6 августа примет московский «Локомотив».

На 28-й минуте Сергей Бородин вывел «Краснодар» вперёд. На 59-й Эдуард Сперцян удвоил преимущество с пенальти, а на 74-й оформил дубль. В составе «Урала» на 90-й минуте отличился Алексей Каштанов.

Ранее Канчельскис жёстко раскритиковал судейскую бригаду матча «Урал» — «Краснодар».