военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Потапова вышла в финал теннисного турнира в Праге

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Потапова оформила выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
Потапова вышла в финал теннисного турнира в Праге
  • Gettyimages.ru
  • © Jam Media

21-летняя теннисистка из Саратова, посеянная под седьмым номером, обыграла Ван Цян из Китая в полуфинальном матче в двух сетах со счётом 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час.

В финале Потапова сыграет с Марией Боузковой (8-й номер посева) из Чехии.

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее сообщалось, что снимок японской теннисистки Наоми Осаки с бабочкой, который был сделан на Australian Open, признан спортивной фотографией года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить