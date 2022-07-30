Потапова вышла в финал теннисного турнира в Праге

Россиянка Анастасия Потапова оформила выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.

21-летняя теннисистка из Саратова, посеянная под седьмым номером, обыграла Ван Цян из Китая в полуфинальном матче в двух сетах со счётом 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час.

В финале Потапова сыграет с Марией Боузковой (8-й номер посева) из Чехии.

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее сообщалось, что снимок японской теннисистки Наоми Осаки с бабочкой, который был сделан на Australian Open, признан спортивной фотографией года.