военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Снимок Осаки с бабочкой признан спортивной фотографией года

Короткая ссылка
Снимок японской теннисистки Наоми Осаки с бабочкой, который был сделан на Australian Open, признан спортивной фотографией года.
Снимок Осаки с бабочкой признан спортивной фотографией года
  • AP
  • © Hamish Blair

Снимок Осаки обошёл 7000 других претендентов на награду и признан фотографией года, сообщает Tennis-Infinity. Отмечается, что изображение победило в этой номинации, потому что отражает красоту и силу спорта и уникально тем, что фокусом является ещё и тень спортсменки.

Снимок был сделан в Мельбурне во время игры с Онс Жабер. На кадре Осака держит пальцами бабочку, которая залетела на корт.

Напомним, что Осака не смогла выйти в четвёртый круг, проиграв американке Аманде Анисимовой.

Ранее сообщалось, что журнал The Time поместил на обложку фото американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России за контрабанду наркотиков.

 

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить