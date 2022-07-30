Снимок Осаки с бабочкой признан спортивной фотографией года

Снимок японской теннисистки Наоми Осаки с бабочкой, который был сделан на Australian Open, признан спортивной фотографией года.

Снимок Осаки обошёл 7000 других претендентов на награду и признан фотографией года, сообщает Tennis-Infinity. Отмечается, что изображение победило в этой номинации, потому что отражает красоту и силу спорта и уникально тем, что фокусом является ещё и тень спортсменки.

Снимок был сделан в Мельбурне во время игры с Онс Жабер. На кадре Осака держит пальцами бабочку, которая залетела на корт.

Напомним, что Осака не смогла выйти в четвёртый круг, проиграв американке Аманде Анисимовой.

Ранее сообщалось, что журнал The Time поместил на обложку фото американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России за контрабанду наркотиков.