Журнал Time поместил на обложку задержанную в России баскетболисту Грайнер
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Обложку можно увидеть на сайте издания.
По мнению редакции журнала, спортсменка была несправедливо задержана. При этом в публикации отмечается, что Грайнер — «открытая лесбиянка, превозмогшая травлю, ненависть и отчуждение», ставшая «источником вдохновения» и показавшая, «как жить громко и гордо».
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса. На заседании суда он признала свою вину.
Ранее в Белом доме сообщили, что США сделали России «серьёзное» предложение по возвращению Грайнер и другого заключённого Пола Уилана.