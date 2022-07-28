Журнал Time поместил на обложку задержанную в России баскетболисту Грайнер

Журнал The Time поместил на обложку фото американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России за контрабанду наркотиков.

Обложку можно увидеть на сайте издания.

По мнению редакции журнала, спортсменка была несправедливо задержана. При этом в публикации отмечается, что Грайнер — «открытая лесбиянка, превозмогшая травлю, ненависть и отчуждение», ставшая «источником вдохновения» и показавшая, «как жить громко и гордо».

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса. На заседании суда он признала свою вину.

Ранее в Белом доме сообщили, что США сделали России «серьёзное» предложение по возвращению Грайнер и другого заключённого Пола Уилана.