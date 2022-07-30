военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

The Athletic считает, что «Сент-Луис» может обменять Тарасенко в «Бостон» на Пастрняка

Короткая ссылка
Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд поделился мыслями о возможном обмене российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.
The Athletic считает, что «Сент-Луис» может обменять Тарасенко в «Бостон» на Пастрняка
  • AP
  • © Jeff Roberson

«Если синие собираются обменять Тарасенко сейчас, им почти необходимо получить взамен нападающего топ-6, и желательно правого крайнего нападающего. Одним из них, возможно, является Давид Пастрняк из «Бостона», у которого остался один сезон по контракту, прежде чем он станет неограниченно свободным агентом в следующем межсезонье», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.

По его словам, если клуб обменяет Тарасенко, то команде понадобится ещё один нападающий. Он также подчеркнул, что способность создавать моменты для бросков и эффективность Тарасенко имеют важное значение для клуба.

Россиянин в 75 матчах набрал 82 (34 + 48) очка. Хоккеист принял участие в 12 матчах плей-офф НХЛ, забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Тарасенко вошёл в тройку лучших бомбардиров «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли. На второй — Берни Федерко (101). На первой позиции идёт Бретт Халл (117).

Ранее менеджер канала Sportsnet Дрю Ливингстон составил топ-10 лучших крайних нападающих в НХЛ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить