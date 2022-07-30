The Athletic считает, что «Сент-Луис» может обменять Тарасенко в «Бостон» на Пастрняка

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд поделился мыслями о возможном обмене российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«Если синие собираются обменять Тарасенко сейчас, им почти необходимо получить взамен нападающего топ-6, и желательно правого крайнего нападающего. Одним из них, возможно, является Давид Пастрняк из «Бостона», у которого остался один сезон по контракту, прежде чем он станет неограниченно свободным агентом в следующем межсезонье», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.

По его словам, если клуб обменяет Тарасенко, то команде понадобится ещё один нападающий. Он также подчеркнул, что способность создавать моменты для бросков и эффективность Тарасенко имеют важное значение для клуба.

Россиянин в 75 матчах набрал 82 (34 + 48) очка. Хоккеист принял участие в 12 матчах плей-офф НХЛ, забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Тарасенко вошёл в тройку лучших бомбардиров «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли. На второй — Берни Федерко (101). На первой позиции идёт Бретт Халл (117).

Ранее менеджер канала Sportsnet Дрю Ливингстон составил топ-10 лучших крайних нападающих в НХЛ.