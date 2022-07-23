Менеджер Sportsnet поставил Кучерова на первое место в топе лучших крайних форвардов НХЛ
- AP
На первое место Ливингстон поставил форварда «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиту Кучерова, об этом он написал в своём Twitter-аккаунте. Также в топ попали ещё два россиянина. Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» занял пятую строчку. Замкнул десятку Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».
Кучеров присоединился к «Тампа-Бэй» в 2013 году. В минувшем сезоне он провёл 47 игр и набрал 69 очков (25+44).
Ранее журналисты официального сайта НХЛ составили рейтинг из 250 лучших игроков, выступающих в настоящий момент.