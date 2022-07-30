Сулейманов: если я стал чемпионом АСА, то смогу и чемпионом UFC стать

Российский боец, временный чемпион АСА в полулёгком весе Алихан Сулейманов высказался о том, что мог бы стать чемпионом UFC.

«У нас очень много сильных бойцов, которые не могут показать себя за океаном, но Хамзат — один из сильнейших бойцов не только в Чеченской Республике, но и в мире. Думаю, я бы тоже мог стать чемпионом UFC, если бы была такая возможность. Если я стал чемпионом АСА, то смогу и чемпионом UFC стать», — цитирует Сулейманова MMA.Metaratings.ru.

23 июля Сулейманов победил Фроеса и стал временным чемпионом ACA.

Бой завершился победой Сулейманова техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Сулейманов выиграл десятый бой подряд и стал временным чемпионом ACA в полулёгком весе. Всего в ММА на его счету 15 побед при двух поражениях.

Ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с американцем Нейтом Диазом.