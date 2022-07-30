Боец Bellator Шаблий бросил вызов Фрейре, назвав бразильца «бумажным чемпионом»
- Патрисио Фрейре
- Gettyimages.ru
- © MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images
«Эй, бумажный чемпион, все знают, что этот титул достался тебе по наследству от твоего брата. Поэтому прояви мужество и прими бой с тем, кто по праву является настоящим претендентом в этом весе. Я здесь, я готов и жду твоего ответа» — написал Шаблий в социальных сетях.
Последний поединок россиянин провёл с Брентом Примусом. Бой проходил на турнире Bellator 282 и завершился победой Александра техническим нокаутом во втором раунде. На счету россиянина 22 победы при трёх поражениях.
29-летний Шаблий занимает шестое место в рейтинге лёгкого дивизиона Bellator.
Ранее Шаблий прокомментировал попадание своего соотечественника Усмана Нурмагомедова на первое место в рейтинге Bellator в дивизионе легковесов.