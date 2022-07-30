Боец Bellator Шаблий бросил вызов Фрейре, назвав бразильца «бумажным чемпионом»

Российский боец Bellator Александр Шаблий бросил вызов бразильскому легковесу Патрисио Фрейре.

«Эй, бумажный чемпион, все знают, что этот титул достался тебе по наследству от твоего брата. Поэтому прояви мужество и прими бой с тем, кто по праву является настоящим претендентом в этом весе. Я здесь, я готов и жду твоего ответа» — написал Шаблий в социальных сетях.

Последний поединок россиянин провёл с Брентом Примусом. Бой проходил на турнире Bellator 282 и завершился победой Александра техническим нокаутом во втором раунде. На счету россиянина 22 победы при трёх поражениях.

29-летний Шаблий занимает шестое место в рейтинге лёгкого дивизиона Bellator.

Ранее Шаблий прокомментировал попадание своего соотечественника Усмана Нурмагомедова на первое место в рейтинге Bellator в дивизионе легковесов.