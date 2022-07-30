Терюшков: было странно слышать высказывания Гашека, он поддался истерии

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказал мнение о давлении на хоккеистов из Чехии и Латвии, которые заключили контракты с клубами КХЛ.

«Было странно слышать такие высказывания Доминика Гашека. Он ранее играл в «Спартаке», а теперь поддался истерии, которая царит в Чехии и других странах. Можно только сожалеть, что восемь лет он не хочет замечать репрессий с украинской стороны, и то, что уничтожались люди в Донецкой и Луганской республиках», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что в России всегда рады спортсменам, которые видят здесь продолжение карьеры. По его словам, Россия является страной возможностей.

Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее Терюшков рассказал, что Главчич покинет «Химки.