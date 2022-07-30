Терюшков рассказал, что Главчич покинет «Химки»
- РИА Новости
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«Расторгнут ли контракт с Главчичем? Пока нет. Мы разговариваем с игроком. Он молодой перспективный игрок, но мы хотим, чтобы он играл», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что у футболиста серьёзная позиция на поле. По его словам, клуб рассматривает либо аренду игрока, либо трансфер.
Главчич присоединился к подмосковному клубу в зимнее трансферное окно. В сезоне-2021/22 футболист провёл 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее в «Химках» сообщили, что готовы отпустить Глушакова в «Спартак».