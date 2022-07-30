Терюшков рассказал, что Главчич покинет «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что полузащитник Неманья Главчич с большой долей вероятности покинет клуб.

«Расторгнут ли контракт с Главчичем? Пока нет. Мы разговариваем с игроком. Он молодой перспективный игрок, но мы хотим, чтобы он играл», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что у футболиста серьёзная позиция на поле. По его словам, клуб рассматривает либо аренду игрока, либо трансфер.

Главчич присоединился к подмосковному клубу в зимнее трансферное окно. В сезоне-2021/22 футболист провёл 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Химках» сообщили, что готовы отпустить Глушакова в «Спартак».