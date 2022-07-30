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Канчельскис — о матче с «Локомотивом»: «Зенит» — фаворит

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги с участием «Зенита» и «Локомотива».
Канчельскис — о матче с «Локомотивом»: «Зенит» — фаворит
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Удивит ли «Локомотив»? Я думаю, что «Зенит» удивит: парочку забьют, да и всё. «Зенит» — фаворит. Ещё в начале чемпионата говорил об этом», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что петербургский клуб хорошо проводит домашние матчи. По его словам, сюрприза в матче не будет.

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Соперником сине-бело-голубых в третьем туре станет «Локомотив». Матч пройдёт 30 июля. Начало — в 17:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ.

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