Петржела считает, что у «Локомотива» нет шансов в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ.

«У «Локомотива» никаких шансов бороться с «Зенитом». У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Возможен ли разгром? «Локомотив» будет очень осторожно играть в обороне, поэтому разгрома не будет, но железнодорожники проиграют» — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Соперником сине-бело-голубых в третьем туре станет «Локомотив». Матч пройдёт 30 июля. Начало — в 17:30 мск.

Ранее бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита».