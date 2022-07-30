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Петржела считает, что у «Локомотива» нет шансов в матче с «Зенитом»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ.
Петржела считает, что у «Локомотива» нет шансов в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«У «Локомотива» никаких шансов бороться с «Зенитом». У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Возможен ли разгром? «Локомотив» будет очень осторожно играть в обороне, поэтому разгрома не будет, но железнодорожники проиграют» — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Соперником сине-бело-голубых в третьем туре станет «Локомотив». Матч пройдёт 30 июля. Начало — в 17:30 мск.

Ранее бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита».

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