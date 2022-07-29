Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»

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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ с «Зенитом».
Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Уверен, что у «Зенита» и «Локомотива» будет особый настрой на данный матч. Команде Семака надо уже начинать получать очки и показывать, что в первом матче была случайная осечка. Такая же история и у «Локомотива»: им надо доказать, что в предыдущих матчах они случайно недобрали нужные очки», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что столичный клуб может отнять очки у «Зенита» за счёт полной самоотдачи на поле.

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Соперником сине-бело-голубых в третьем туре станет «Локомотив». Матч пройдёт 30 июля. Начало — в 17:30 мск.

Ранее полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак».

 

 

 

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