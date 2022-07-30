Мостовой считает, что у «Факела» будет сверхмотивация в матче с «Динамо»
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«Скорее всего, «Динамо» победит. Когда «Факел» последний раз был в РПЛ? Там какая-то сверхмотивация будет, но уровень динамовцев повыше. Поэтому я жду открытую игру. И те и те могут побежать, забить, пропустить», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
«Динамо» встретится с «Факелом» 30 июля. Начало — в 15:00 мск.
Ранее Мостовой высказался о переходе экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».