Мостовой считает, что у «Факела» будет сверхмотивация в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Динамо».

«Скорее всего, «Динамо» победит. Когда «Факел» последний раз был в РПЛ? Там какая-то сверхмотивация будет, но уровень динамовцев повыше. Поэтому я жду открытую игру. И те и те могут побежать, забить, пропустить», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Динамо» встретится с «Факелом» 30 июля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее Мостовой высказался о переходе экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».