военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мостовой считает, что у «Факела» будет сверхмотивация в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Динамо».
Мостовой считает, что у «Факела» будет сверхмотивация в матче с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Скорее всего, «Динамо» победит. Когда «Факел» последний раз был в РПЛ? Там какая-то сверхмотивация будет, но уровень динамовцев повыше. Поэтому я жду открытую игру. И те и те могут побежать, забить, пропустить», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Динамо» встретится с «Факелом» 30 июля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее Мостовой высказался о переходе экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить