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Абаскаль рассказал, почему решил возглавить «Спартак»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить московский клуб.
Абаскаль рассказал, почему решил возглавить «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«С Каттани разговаривали только о футболе. О тренировках, матчах, управлении командой и прочем. Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением. Я никогда прежде не бывал в России. Но слова Луки, его чёткий и понятный рассказ о проекте меня убедили», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Он также поделился воспоминаниями о матче, в котором «Спартак» разгромил его любимую «Севилью» в Лиге чемпионов со счётом 5:1. По его словам, это было ужасное поражение для испанцев.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Абаскаль поделился мнением о судействе в РПЛ.

 

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