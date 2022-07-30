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Гребнев не считает проблемой не самый зрелищный стиль ведения боя Анкалаева

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев объяснил, почему Магомед Анкалаев предпочитает действовать в прагматичной манере в клетке.
Гребнев не считает проблемой не самый зрелищный стиль ведения боя Анкалаева
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«На мой взгляд, Анкалаев провёл классный поединок с Волканом Оздемиром. Тогда он рубился в стойке с человеком, которого мог сожрать в борьбе. Он и победил за счёт тейкдауна. Боец идёт на победной серии, его выводят на оппонентов топ-уровня. Когда ты бьёшься с ребятам послабее, то можешь показывать шоу, но по мере его возрастания красоты становится меньше. Это можно было заметить на примере Забита Магомедшарипова, который гораздо менее зрелищно смотрелся в боях с Келвином Кэттером и Джереми Стивенсом», — сказал Гребнев RT.

По его словам, необходимо понимать, что смешанные единоборства не только шоу, но и спорт, а бойцам необходимо зарабатывать деньги и добиваться определённого результата.

«Нет ничего плохого в том, чтобы отработать немного надёжнее в тот момент, когда ты идёшь к титулу. Безусловно, круто нокаутировать одного соперника за другим, как Фрэнсис Нганну или Конор Макгрегор. Но прагматичность иногда необходима. На мой взгляд, сейчас Анкалаеву нужно всё делать правильно. Пусть он хоть «одеялит» Смита на протяжении всех пяти раундов», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев предположил, как сложится поединок между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом, который пройдёт на турнире UFC 277.

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