Гребнев назвал фаворита в бое между Анкалаевым и Смитом

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, как сложится поединок между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом, который пройдёт на турнире UFC 277.

«Непонятно, за счёт чего Смит может навязать борьбу Анкалаеву. Навряд ли он сможет рубиться с ним в стойке. Магомед бьёт жёстче, сильнее физически, выше уровнем в плане техники. Что касается борьбы, не думаю, что у Магомеда получится легко проходить гард. Всё же у человека есть чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В грэпплинге Энтони очень гибкий, подвижный», — рассказал Гребнев RT.

По его словам, в битве со Смитом Анкалаев будет владеть преимуществом, а взять верх его оппоненту может помочь только удача.

«Мне кажется, Анкалаев будет доминировать над Смитом. Американцу остаётся надеяться лишь на точное попадание. Всё же это полутяжёлый вес, бойцы весят под 100 килограммов. Хотя страшным нокаутёром американца не назвать. Под это определение больше подходит Магомед. Думаю, победа американца будет сродни апсету», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев ответил, получит ли Магомед Анкалаев бой за титул UFC в полутяжёлом весе после победы над Энтони Смитом.