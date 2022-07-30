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Зеленский прокомментировал переход Зинченко в «Арсенал»

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о трансфере полузащитника Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».
Зеленский прокомментировал переход Зинченко в «Арсенал»
  • AP

«Поддерживаю ли я «Арсенал»? Да! Многих футболистов я знаю лично. Честно, мы все фанаты Зинченко. Футболисты делают замечательную работу, они известные люди и очень нам помогают», — сказал Зеленский на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач. 

Ранее Зинченко высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

 

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