Зеленский прокомментировал переход Зинченко в «Арсенал»

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о трансфере полузащитника Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».

«Поддерживаю ли я «Арсенал»? Да! Многих футболистов я знаю лично. Честно, мы все фанаты Зинченко. Футболисты делают замечательную работу, они известные люди и очень нам помогают», — сказал Зеленский на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.

Ранее Зинченко высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Арсенал».