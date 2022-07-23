Зинченко — о переходе в «Арсенал»: это мечта детства, ставшая реальностью

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Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

«Прежде всего я хотел бы сказать, что оказаться в «Арсенале» — это мечта моего детства, ставшая реальностью. Здесь играли Тьерри Анри и молодой Фабрегас, я просто наслаждался просмотром этих игр, того «Арсенала». И очевидно, тогда я полюбил этот клуб, поэтому я так взволнован и не могу дождаться, когда смогу выйти на поле», — приводит слова Зинченко официальный сайт клуба.

Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.  

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что руководство уфимского клуба рассчитывает получить за трансфер Зинченко в «Арсенал» более €250 тыс.

 

 

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